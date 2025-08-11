На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Россия могла добраться до Киева за 4 часа

Трамп: российские бойцы могли бы добраться до Киева за 4 часа по шоссе
Christopher Furlong/Pool via Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России в самом начале конфликта на Украине могли бы добраться до Киева за четыре часа по шоссе. Об этом в ходе брифинга заявил президент США Дональд Трамп.

«Русские были бы в Киеве через четыре часа, если бы поехали по шоссе. Но один российский генерал решил идти через сельхозугодья», — заявил он.

Американский лидер отметил, что не знает имени этого генерала, однако уверен, что этого человека «уже нет рядом, зная президента России Владимира Путина».

До этого Трамп заявил, что не одобряет слов украинского лидера Владимира Зеленского о том, что, согласно конституции, он не может решить с Россией территориальный вопрос. Он также фактически подтвердил, что вероятное соглашение между РФ и Украиной будет предполагать некий территориальный обмен.

Встреча Путина и Трампа ожидается на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения лидеров двух государств станет урегулирование конфликта на Украине. В частности, президенты могут поговорить об обмене территориями и отказе Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США назвали встречу с Путиным испытанием веры Трампа в личную дипломатию.

