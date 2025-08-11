На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его слов о территориях

Трамп: я обеспокоен заявлениями Зеленского о территориальном вопросе
Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не одобряет слов украинского лидера Владимира Зеленского о том, что, согласно конституции, он не может решить с Россией территориальный вопрос. Трансляцию пресс-конференции, на которой выступал Трамп, вел YouTube-канал Белого дома.

«Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: «Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией». Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну <...>. Но ему нужно одобрение для обмена территориями», — отметил американский лидер.

Он также фактически подтвердил, что вероятное соглашение между РФ и Украиной будет предполагать некий территориальный обмен.

9 августа Зеленский в публичном видеообращении заявил, что конституция Украины исключает любые территориальные уступки. Он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее американским лидером.

Это заявление украинский президент сделал на фоне предстоящей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. При этом присоединится ли Зеленский к этим переговорам, пока неизвестно.

Ранее Трамп допустил выход США из переговоров по Украине после встречи с Путиным.

Встреча Путина и Трампа
