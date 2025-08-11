В США назвали встречу с Путиным испытанием веры Трампа в личную дипломатию

Предстоящие переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске станут самым серьезным испытанием веры американского лидера Дональда Трампа в личную дипломатию. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

В статье говорится, что в начале своего второго срока Трамп надеялся использовать свои хорошие отношения с Путиным, чтобы прекратить украинский конфликт, а затем «разочаровался в двуличии» российского президента.

«Теперь Трамп отправляется на самое серьезное испытание своей давней веры в личную дипломатию», — пишет автор материала, опубликованного на сайте CNN.

По данным телеканала, Трамп заявил своим советникам, что любая попытка положить конфликту конец стоит усилий даже в случае провала, и поручил им как можно скорее организовать саммит с Россией на высшем уровне.

Журналисты отмечают, что обычно подобные встречи готовятся неделями или даже месяцами, поэтому американские чиновники до сих пор решают связанные с саммитом технические вопросы, включая логистические.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее Трамп допустил нормализацию торговых отношений России и США.