Евросоюз пытается помешать встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Венгрия заинтересована в успехе саммита, мы окажем ему всю необходимую поддержку и сделаем все, чтобы помешать усилиям Брюсселя сделать саммит невозможным и трудным», — написал Сийярто.

11 августа агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза и президент Украины Владимир Зеленский намерены противостоять миротворческим усилиям Трампа на встрече с Путиным. В публикации говорится, что ЕС хочет обеспечить украинскому лидеру место за столом переговоров, чтобы предотвратить утрату Киевом территорий. В связи с этим Зеленский и европейские лидеры «лихорадочно» проводят виртуальные совещания, чтобы избежать исхода, при котором Украина потеряет значительную часть своей восточной территории.

Также бывший главный редактор The Economist Билл Эммотт заявил, что Украина и ЕС больше всего боятся, что Трамп на встрече с Путиным пойдет на уступки России. Журналист выразил уверенность, что главы европейских стран сделают все возможное, чтобы не допустить такого исхода встречи Путина и Трампа на Аляске.

