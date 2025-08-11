Украине предрекли непростой выбор после встречи Путина и Трампа

Украине придется выбирать между тем, чтобы согласиться на территориальные уступки или остаться без военной поддержки США. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Выживание Киева зависит от американского оружия и денег. Пригрозив их лишением, Трамп может заставить Зеленского сесть за стол на условиях, которые Киев отвергал», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что позиция Украины на данный момент «хрупкая», поскольку ВСУ истощены и полностью зависят от Запада. Автор материала обратил внимание на то, что обещания ЕС или Великобритании мало что значат без финансирования со стороны США. По его мнению, они смогут поддерживать Украину только на словах, но не смогут противостоять договоренностям России и Соединенных Штатов.

До этого бывший главный редактор The Economist Билл Эммотт на Substack заявил, что на Украине больше всего боятся, что президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске пойдет на уступки. Журналист выразил уверенность, что главы европейских стран сделают все возможное, чтобы не допустить такого исхода встречи Путина и Трампа.

Ранее Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева.