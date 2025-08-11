На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп допустил нормализацию торговых отношений России и США

Evelyn Hockstein/Reuters

Торговые отношения между Россией и США возможно нормализовать. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«У России очень ценная территория», — сказал американский лидер.

28 июля Трамп заявил, что с любовью относится к России и хотел бы избежать введения в ее отношении ограничений из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, Вашингтон может прибегнуть к вторичным санкциям против Москвы, если не удастся достичь договоренности по урегулированию конфликта.

В этот же день президент США заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам. Трамп отметил, что президент РФ Владимир Путин хочет заключить с Соединенными Штатами торговые сделки и «постоянно об этом говорит».

Ранее Песков ответил, что нужно для нормализации отношений РФ и США.

