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Песков ответил, что нужно для нормализации отношений РФ и США

Песков: РФ заинтересована в нормализации отношений с США, но нужны импульсы
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская Федерация заинтересована в нормализации отношений с Соединенными Штатами Америки, но для этого нужны импульсы с двух сторон. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы. Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон. Поэтому мы продолжаем эту нашу заинтересованность и надеемся, что процесс приобретет большую динамику», — сказал представитель Кремля.

29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что видит потенциал для масштабной торговли с Россией, в особенности по редкоземельным металлам, в случае урегулирования украинского конфликта. По словам политика, президент РФ Владимир Путин хочет заключить с Соединенными Штатами торговые сделки и «постоянно об этом говорит». Глава Белого дома отметил, что также не против вести торговлю с Россией, поскольку у нее есть много всего, что представляет ценность для американского государства.

Ранее СМИ узнали о давлении Трампа на ЕС для заключения торговой сделки.

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