Трамп заявил, что с любовью относится к России

Трамп рассказал о любви к России и нежелании вводить против нее санкции

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что с любовью относится к России и хотел бы избежать введения в ее отношении ограничений из-за ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон может прибегнуть к вторичным санкциям против Москвы, если не удастся достичь договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

«Я не хочу делать этого в отношении России, я люблю россиян, они замечательные люди», — отметил американский лидер после встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп подчеркнул, что в скором времени объявит о сокращении сроков на достижение договоренности по Украине между Россией и США до 10-12 дней.

14 июля глава администрации Вашингтона заявил, что «очень, очень недоволен» Россией и лично ее президентом Владимиром Путиным, поскольку рассчитывал на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине «еще два месяца назад», но «похоже, этого не произойдет». В связи с этим глава Белого дома выдвинул Москве ультиматум, потребовав от нее завершения конфликта за 50 дней.

По его словам, если за это время не будет достигнут прогресс в переговорном процессе по конфликту на Украине, то США введут 100%-ные вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров. Кроме того, Трамп пообещал Киеву возобновить поставки вооружений, в том числе ЗРК Patriot. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров заявил, что Трамп не хочет войн.