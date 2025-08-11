Лавров обсудил с главой МИД Армении контакты Пашиняна с Трампом

Лавров провел разговор с главой МИД Армении об итогах поездки Пашиняна в США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с армянским коллегой Араратом Мирзояном, обсудив с ним итоги поездки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Вашингтон. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба МИД РФ.

«Глава внешнеполитического ведомства Армении проинформировал о деталях состоявшихся контактов премьер-министра Республики Армения Н. В. Пашиняна с президентами США Д. Трампом и Азербайджана И. Г. Алиевым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лавров подчеркнул важность устойчивого мира между Ереваном и Баку, напомнил о роли России в достижении договоренностей и обозначил готовность Москвы содействовать нормализации отношений между двумя странами.

Кроме того, Лавров и Мирзоян обсудили двусторонние отношения между РФ и Арменией.

8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Ранее в Турции заявили, что Анкара и Ереван пока не обсуждали открытие границы.