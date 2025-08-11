В Турции заявили, что Анкара и Ереван пока не обсуждали открытие границы

РИА Новости: Армения и Турция пока не обсуждали вопрос открытия границы

Турецкие и армянские власти пока не обсуждали открытие границы по существу, но диалог будет продолжаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Пока никаких конкретных обсуждений вокруг этого вопроса. Господин президент [Эрдоган] сегодня в телефонном разговоре с премьером Армении анонсировал продолжение технических переговоров с армянской стороной», — рассказал источник.

Он добавил, что Турция на высшем уровне уже проявила интерес к нормализации отношений и переговорам на эту тему. Отмечается, что сейчас представители двух стран согласуют дату и место встречи, на которой будут обсуждаться связанные с этим вопросы.

8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Интерес к открытию коридора проявлял и Эрдоган, который заявлял, что Турция рассматривает Зангезурский коридор как ключевой элемент геополитической и геоэкономической трансформации, и его открытие станет стратегическим событием.

