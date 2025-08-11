На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили, что Анкара и Ереван пока не обсуждали открытие границы

РИА Новости: Армения и Турция пока не обсуждали вопрос открытия границы
true
true
true
close
Пресс-служба правительства Армении

Турецкие и армянские власти пока не обсуждали открытие границы по существу, но диалог будет продолжаться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

«Пока никаких конкретных обсуждений вокруг этого вопроса. Господин президент [Эрдоган] сегодня в телефонном разговоре с премьером Армении анонсировал продолжение технических переговоров с армянской стороной», — рассказал источник.

Он добавил, что Турция на высшем уровне уже проявила интерес к нормализации отношений и переговорам на эту тему. Отмечается, что сейчас представители двух стран согласуют дату и место встречи, на которой будут обсуждаться связанные с этим вопросы.

8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

Интерес к открытию коридора проявлял и Эрдоган, который заявлял, что Турция рассматривает Зангезурский коридор как ключевой элемент геополитической и геоэкономической трансформации, и его открытие станет стратегическим событием.

Ранее в Турции прокомментировали информацию о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами