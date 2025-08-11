На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патрушев рассказал о поручениях Путина в сфере судостроения

Патрушев: Путин поручил модернизировать судостроительную промышленность
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на одном из недавних совещаний Совета безопасности РФ поручил модернизировать и развивать судостроительную промышленность. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил помощник президента Николай Патрушев.

«По итогам совещания главой государства даны поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности», — заявил он.

По словам Патрушева, российский лидер поручил предусмотреть использование отечественных передовых технологий для исключения зависимости от иностранных комплектующих.

Он добавил, что Путин одобрил идею создания Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н. Крылова. По его словам, создание нового учреждения обеспечит интеграцию различных специалистов судостроения в единой системе.

В конце июля президент России посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Ему показали главный учебно-лабораторный корпус, залы производства и сборки технологических установок, а также центр единоборств университета.

Ранее Путину подарили макет фрегата «Адмирал Григорович».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами