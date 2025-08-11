Патрушев рассказал о поручениях Путина в сфере судостроения

Президент России Владимир Путин на одном из недавних совещаний Совета безопасности РФ поручил модернизировать и развивать судостроительную промышленность. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил помощник президента Николай Патрушев.

«По итогам совещания главой государства даны поручения по модернизации и долгосрочному развитию судостроительной промышленности», — заявил он.

По словам Патрушева, российский лидер поручил предусмотреть использование отечественных передовых технологий для исключения зависимости от иностранных комплектующих.

Он добавил, что Путин одобрил идею создания Национального исследовательского центра судостроения имени академика А.Н. Крылова. По его словам, создание нового учреждения обеспечит интеграцию различных специалистов судостроения в единой системе.

В конце июля президент России посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Ему показали главный учебно-лабораторный корпус, залы производства и сборки технологических установок, а также центр единоборств университета.

Ранее Путину подарили макет фрегата «Адмирал Григорович».