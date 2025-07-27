Путин посетил научно-производственный корпус СПбГМТУ

Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«‎Президент осмотрел залы производства и сборки технологических установок прямого лазерного выращивания в новом здании научно-производственного корпуса СПбГМТУ. Силами аспирантов и молодых сотрудников НПК в 2022–2023 годах было осуществлено полное импортозамещение всех критических компонентов установок прямого лазерного выращивания для таких компаний, как «Росатом» и «Роскосмос», ОДК, предприятий газотурбинного и транспортного машиностроения», — сказано в сообщении.

Главе государства показали главный учебно-лабораторный корпус, залы производства и сборки технологических установок, а также центр единоборств университета.

Во время визита в учебное заведение российский лидер получил в подарок титановую модель ракеты «‎Ангара». Основа модели украшена эмблемами научных учреждений и «‎Роскосмоса».

Президент посетил образовательное учреждение в День Военно-Морского Флота. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что в этом высшем учебном заведении готовят высокотехнологичные кадры, работающие над созданием новых установок и технологий, которые используются в судостроении.

Ранее Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.