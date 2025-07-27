На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин посетил научно-производственный корпус СПбГМТУ

Путин посетил научно-производственный корпус «Корабелки»
true
true
true

Президент России Владимир Путин посетил научно-производственный корпус Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«‎Президент осмотрел залы производства и сборки технологических установок прямого лазерного выращивания в новом здании научно-производственного корпуса СПбГМТУ. Силами аспирантов и молодых сотрудников НПК в 2022–2023 годах было осуществлено полное импортозамещение всех критических компонентов установок прямого лазерного выращивания для таких компаний, как «Росатом» и «Роскосмос», ОДК, предприятий газотурбинного и транспортного машиностроения», — сказано в сообщении.

Главе государства показали главный учебно-лабораторный корпус, залы производства и сборки технологических установок, а также центр единоборств университета.

Во время визита в учебное заведение российский лидер получил в подарок титановую модель ракеты «‎Ангара». Основа модели украшена эмблемами научных учреждений и «‎Роскосмоса».

Президент посетил образовательное учреждение в День Военно-Морского Флота. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказывал, что в этом высшем учебном заведении готовят высокотехнологичные кадры, работающие над созданием новых установок и технологий, которые используются в судостроении.

Ранее Путин заявил, что обновленный ВМФ будет адаптироваться к любым геополитическим изменениям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами