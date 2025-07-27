Путину подарили макет фрегата «Адмирал Григорович»

Моряки фрегата «Адмирал Григорович» подарили президенту России Владимиру Путину макет корабля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам одного из членов команды корабля, модель фрегата сделана вручную из дерева.

«Полностью ручная работа, из дерева сделана, ну и небольших подручных средств, и канцелярский нож. Нам будет очень приятно», — сказал моряк, передавая главе государства макет.

Путин в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге совершил визит на фрегат «Адмирал Григорович», который в воскресенье принимал участие в отражении атак беспилотников на Ленинградскую область. Российский лидер пообщался с личным составом корабля.

Также Путин поблагодарил моряков фрегата за отражение атак дронов. Кроме того, российский лидер поздравил личный состав корабля с Днем ВМФ.

Фрегат в течение 20 месяцев выполнял боевое задание в Средиземном море и накануне прибыл в Кронштадт для технических работ.

Ранее Путин назвал ключевую задачу Военно-морского флота России.