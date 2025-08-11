На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции прокомментировали информацию о телефонном разговоре Эрдогана с Путиным

РИА: в офисе Эрдогана не знают о телефонном разговоре их лидера с Путиным
РИА Новости

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не располагают информацией о вероятности его телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным до совместного саммита с США на Аляске. Об этом РИА Новости рассказали представители офиса турецкого лидера.

«Такой информацией не располагаем», — заявили они по телефону.

В конце июля турецкий лидер заявил, что конфликт на Украине должен завершиться, и выразил готовность предоставить площадку для будущих мирных переговоров. Он добавил, что Турция постоянно демонстрирует свою открытость к организации встречи российской и украинской сторон на высшем уровне.

Очные переговоры российского и американского лидеров должны состояться 15 августа на Аляске. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы государств планируют обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Эрдоган в ближайшее время может посетить Украину.

Встреча Путина и Трампа
