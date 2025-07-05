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Эрдоган заявил о важности открытия Зангезурского коридора

Эрдоган назвал открытие Зангезурского коридора стратегическим событием
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Depo/Global Look Press

Турция рассматривает Зангезурский коридор как ключевой элемент геополитической и геоэкономической трансформации, и его открытие станет «стратегическим» событием, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Эрдогана, Зангезурский коридор создаст новые перспективы как для Азербайджана, так и для всего региона.

Он отметил, что в конце 2024 года в Брюсселе, Москве и Тбилиси был согласован окончательный текст мирного соглашения. Несмотря на то что Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она демонстрирует более гибкий подход к вопросам экономической интеграции. Эрдоган подчеркнул, что развитие этого региона представляет возможности не только для Азербайджана, но и для Армении, Ирана и других стран.

Азербайджан настаивает на создании так называемого Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить его основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. Однако в Ереване не согласны с этой идеей и готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В августе 2024 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о поддержке Москвы в вопросе скорейшего заключения мирного договора между Ереваном и Баку, а также разблокирования коммуникаций через Сюникскую область Армении.

Ранее МИД Армении возмутился комментарием Дмитрия Киселева о Зангезурском коридоре.

Ранее Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет.

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