На Украине объявили в розыск Светлану Журову

ТАСС: СБУ объявила в розыск депутата Госдумы Светлану Журову
Владимир Федоренко/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск депутата Госдумы, заслуженного мастера спорта России Светлану Журову. Об этом свидетельствуют данные из базы СБУ, с которыми ознакомился ТАСС.

Согласно информации из карточки депутата, ее объявили в розыск в мае 2022 года. Журову обвинили в «посягательстве на территориальную целостность Украины». Также с 2017 года она числится в списках украинского экстремистского сайта «Миротворец».

До этого на Украине объявили в розыск депутата Госдумы, публициста и победителя интеллектуальных игр Анатолия Вассермана. По данным украинских органов власти, Вассерман объявлен в розыск еще в 2022 году. Также на территории Украины против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.

Сам Вассерман, комментируя свое появление в базе розыска СБУ, заявил, что ничего удивительного для него в этом нет. Он также осведомлен о том, что против него на Украине возбуждено уголовное дело и не исключил, что это «не первое такое дело».

Ранее на Украине предъявили обвинение Владимиру Соловьеву за призывы освободить новые регионы.

