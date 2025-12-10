Госавтоинспекция оштрафовала водителя скорой помощи за наклеенную на авто Георгиевскую ленту

В Москве водителя скорой помощи оштрафовали за наклейку Георгиевской ленты на авто

Водителя скорой помощи в Москве оштрафовали из-за наклеенной на кузов автомобиля Георгиевской ленты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водитель скорой помощи, ехавший вчера вечером в больницу им. Юдина с пациентом утверждает, что его оштрафовали за наклейку Георгиевской ленты на служебном автомобиле», — сообщает канал.

По словам водителя, он ехал с включенными спецсигналами, в какой-то момент за ним начал ехать автомобиль ДПС. Когда пациент уже был доставлен в приемное отделение, водителю выпивали штраф за наклейки.

До этого юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что в России официально законами не запрещено украшать автомобиль гирляндами к Новому году, однако предусмотрены ограничения на способ их размещения. Если сделать это неправильно, то можно получить штраф или даже лишиться прав.

При украшении машины автовладелец должен ориентироваться в первую очередь на вопросы безопасности всех участников дорожного движения. Так, например, гирлянда не должна закрывать обзор водителю, ее нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида. За это грозит штраф в 500 рублей, отметил юрист.

