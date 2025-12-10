На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госавтоинспекция оштрафовала водителя скорой помощи за наклеенную на авто Георгиевскую ленту

В Москве водителя скорой помощи оштрафовали за наклейку Георгиевской ленты на авто
true
true
true

Водителя скорой помощи в Москве оштрафовали из-за наклеенной на кузов автомобиля Георгиевской ленты. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Водитель скорой помощи, ехавший вчера вечером в больницу им. Юдина с пациентом утверждает, что его оштрафовали за наклейку Георгиевской ленты на служебном автомобиле», — сообщает канал.

По словам водителя, он ехал с включенными спецсигналами, в какой-то момент за ним начал ехать автомобиль ДПС. Когда пациент уже был доставлен в приемное отделение, водителю выпивали штраф за наклейки.

До этого юрист, директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков заявил, что в России официально законами не запрещено украшать автомобиль гирляндами к Новому году, однако предусмотрены ограничения на способ их размещения. Если сделать это неправильно, то можно получить штраф или даже лишиться прав.

При украшении машины автовладелец должен ориентироваться в первую очередь на вопросы безопасности всех участников дорожного движения. Так, например, гирлянда не должна закрывать обзор водителю, ее нельзя размещать на лобовых, боковых окнах, зеркалах заднего вида. За это грозит штраф в 500 рублей, отметил юрист.

Ранее водителя грузовика оштрафовали за попытку ввоза голубей в носках из Латвии в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами