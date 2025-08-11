РИА Новости: Анатолий Вассерман с 2022 года находится в розыске на Украине

Депутат Госдумы РФ, публицист и победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман находится в розыске на Украине. Об этом свидетельствуют данные украинских органов власти, на которые ссылается РИА Новости.

Согласно опубликованной информации, Вассерман был объявлен в розыск еще в 2022 году. Также на территории Украины против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.

Вассерман в беседе с mk.ru заявлял, что сроки завершения специальной военной операции (СВО) зависят исключительно от России. Он подчеркнул, что поставленные задачи не могут быть выполнены при сохранении Украины в ее нынешнем виде. По его мнению, страна, которую он назвал террористической организацией, должна быть полностью ликвидирована.

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Он получил образование инженера-теплофизика, с 1974 по 1995 год работал программистом, а с 1991 года занялся журналистикой. В 1994 году он участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

