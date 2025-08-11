Вассерман: в разнообразных расстрельных списках я нахожусь уже очень давно

Депутат Государственной думы, публицист и победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в беседе с РИА Новости прокомментировал свое появление в базе розыска Службы безопасности Украины (СБУ).

Он заявив, что ничего удивительного для него в этом нет.

«Я думаю, что, собственно, в разнообразных расстрельных списках я нахожусь уже очень давно. Насколько мне известно, Служба безопасности нацистов Украины возбудила против меня дело по обвинению в сепаратизме еще десятилетия назад, и, думаю, это было не первое такое дело», — сказал Вассерман.

До этого стало известно, что Вассерман находится в розыске на Украине. Согласно опубликованной информации, он был объявлен в розыск еще в 2022 году. Также на территории Украины против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в сепаратизме.

Анатолий Вассерман родился 9 декабря 1952 года в Одессе. Он получил образование инженера-теплофизика, с 1974 по 1995 год работал программистом, а с 1991 года занялся журналистикой. В 1994 году он участвовал в выборах в Верховную раду, но не прошел. В 2017 году президент России Владимир Путин предоставил ему российское гражданство.

