На Украине предъявили обвинение Владимиру Соловьеву за призывы освободить новые регионы

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому телеведущему Владимиру Соловьеву. Его обвиняют в совершении преступлений сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

«СБУ заочно предъявила обвинение Владимиру Соловьеву по пяти статьям УК», — говорится в сообщении.

Журналиста обвиняют в том, что он якобы посягает на территориальную целостность Украины, призывая к полному освобождению четырех регионов, которые вошли в состав РФ в результате референдума в 2022 году. Также ему предъявлено обвинение в популяризации специальной военной операции (СВО) и призывах свергнуть конституционный строй Украины или захватить в стране власть.

19 марта СБУ заочно предъявила обвинения другому российскому журналисту, генеральному директору телеканала «Спас» Борису Корчевникову. Его обвиняют по трем статьям УК, а именно в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании действий РФ и прославлении Вооруженных сил России, а также в незаконном пересечении границы. По данным СБУ, Корчевников, проживая и работая на территории РФ, неоднократно ездил на Донбасс.

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