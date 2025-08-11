На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Путин сядет за стол переговоров с Трампом как победитель

Milliyet: Путин еще до встречи с Трампом добился своих целей по Украине
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин еще до встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске 15 августа добился своих целей. Об этом пишет турецкая газета Milliyet.

«После встречи, которая пройдет в эту пятницу на Аляске, мировые СМИ будут задаваться вопросом о том, кто оказался в выигрыше. Следует изначально исходить из того, что Путин получил то, чего хотел, еще до того, как сел за стол переговоров», — говорится в сообщении издания.

Как указывается в материале газеты, американский президент рассматривает отказ от части территорий Украины как реалистичную основу для предстоящего соглашения.

10 августа вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News и заявил о стремлении американских властей найти такое решение конфликта на Украине, которое устроило бы обе стороны.

Очные переговоры российского и американского лидеров должны состояться 15 августа на Аляске. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы государств планируют обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
