Страны Европы стремятся провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

Bloomberg: Европа хочет провести переговоры с Трампом до его встречи с Путиным

Европейские страны стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до его планируемой встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что инициатива европейских лидеров о проведении беседы с главой Белого дома последовала вслед за интенсивными дипломатическими контактами на выходных, включая встречу вице-президента США Джей Ди Вэнса с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

О переговорах были проинформированы послы стран — членов Евросоюза (ЕС), а 11 августа состоится виртуальное совещание руководителей дипломатических ведомств стран сообщества.

9 августа Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа. Эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

При этом постоянный представитель США при ООН Мэттью Уитакер не исключил участия главы Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече российского и американского лидеров.

Ранее на Западе заявили о «ярости» главы Еврокомиссии из-за встречи Путина и Трампа.