На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского во встрече на Аляске

Постпред США при НАТО не исключил участия Зеленского во встрече Путина и Трампа
true
true
true
close
Reuters/РИА Новости

Постоянный представитель США при ООН Мэттью Уитакер не исключил участия главы Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Политику задали соответствующий вопрос в ходе интервью для телеканала CNN.

«Я определенно считаю, что это возможно», — сказал он.

В то же время Уитакер подчеркнул, что решение по поводу участия Зеленского в переговорах пока не принято. По словам постпреда США при НАТО, решить этот вопрос предстоит Трампу.

10 августа телеканал CNN со ссылкой на два источника в Белом доме сообщил, что украинский лидер скорее всего будет находиться на Аляске в день проведения переговоров Путина и Трампа. Как отметил один из источников, президент США открыт для трехстороннего саммита. Однако сейчас Вашингтон готовит двустороннюю встречу по запросу российского лидера.

Переговоры Путина и Трампа должны состояться 15 августа на Аляске. Эту информацию уже подтвердили в Кремле. Ожидается, что главной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы двух государств могут обсудить такие предложения, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территориями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик предупредил, что Киев может попытаться сорвать встречу Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами