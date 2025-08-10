Постпред США при НАТО оценил возможность участия Зеленского во встрече на Аляске

Постпред США при НАТО не исключил участия Зеленского во встрече Путина и Трампа

Постоянный представитель США при ООН Мэттью Уитакер не исключил участия главы Украины Владимира Зеленского в предстоящей встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Политику задали соответствующий вопрос в ходе интервью для телеканала CNN.

«Я определенно считаю, что это возможно», — сказал он.

В то же время Уитакер подчеркнул, что решение по поводу участия Зеленского в переговорах пока не принято. По словам постпреда США при НАТО, решить этот вопрос предстоит Трампу.

10 августа телеканал CNN со ссылкой на два источника в Белом доме сообщил, что украинский лидер скорее всего будет находиться на Аляске в день проведения переговоров Путина и Трампа. Как отметил один из источников, президент США открыт для трехстороннего саммита. Однако сейчас Вашингтон готовит двустороннюю встречу по запросу российского лидера.

Переговоры Путина и Трампа должны состояться 15 августа на Аляске. Эту информацию уже подтвердили в Кремле. Ожидается, что главной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы двух государств могут обсудить такие предложения, как отказ Киева от вступления в НАТО и обмен территориями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

