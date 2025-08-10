Боуз: Евросоюз и Украина пытаются сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске

Евросоюз и Украина пытаются сорвать встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом в соцсети X написал журналист Чей Боуз.

«Евросоюз и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске», — заявил он.

Боуз, ссылаясь на источников, добавил, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится «в ярости» из-за предстоящей встречи Трампа и Путина.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически.

Ранее Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».