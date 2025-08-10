На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о «ярости» главы Еврокомиссии из-за встречи Путина и Трампа

Боуз: Евросоюз и Украина пытаются сорвать встречу Путина и Трампа на Аляске
true
true
true
close
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Евросоюз и Украина пытаются сорвать встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом в соцсети X написал журналист Чей Боуз.

«Евросоюз и его коррумпированная марионетка в Киеве отчаянно пытаются сорвать саммит на Аляске», — заявил он.

Боуз, ссылаясь на источников, добавил, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен находится «в ярости» из-за предстоящей встречи Трампа и Путина.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически.

Ранее Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами