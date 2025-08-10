Орбан обратился к лидерам Европы в преддверии встречи Путина и Трампа

Лидеры европейских стран упустили возможность восстановить мир на Украине, но могут исправить эту ошибку, если поддержат мирные усилия президента США Дональда Трампа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Война или мир? Трамп хочет мира, поэтому в следующую пятницу проведет переговоры с Путиным. Теперь у европейских лидеров тоже появится шанс. <…> Им нужно сделать только одно — поддержать президента Трампа. Надеюсь, они не промахнутся», — написал Орбан.

Политик также разъяснил позицию Венгрии относительно конфликта на Украине. Он подчеркнул, что его страна выступает за прекращение кровопролития на Украине, отмену антироссийских санкций и восстановление мировой экономики.

До этого Орбан призвал лидеров ведущих европейских стран, включая Францию и Германию, провести саммит России и ЕС после встречи Путина и Трампа на Аляске. Премьер-министр Венгрии отметил, что, если это необходимо, европейцы должны отправиться в Москву на переговоры. Орбан добавил, что Европа должна проявить инициативу в организации встречи с Россией на высшем уровне.

Ранее Орбан обвинил ЕС в поддержке конфликта на Украине.