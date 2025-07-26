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Орбан обвинил ЕС в поддержке конфликта на Украине

Орбан: Европа играет с огнем, продолжая поддерживать конфликт на Украине
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Bernadett Szabo/Reuters

Лидеры Европейского союза играют с огнем, продолжая поддерживать конфликт на Украине, поскольку он уже, по сути, имеет отношение ко всей Европе. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Свободном университете в Бэиле-Тушнаде (уезд Харгита) в Трансильвании, трансляцию вел телеканал М1.

Политик назвал бесполезными попытки стран ЕС помочь Украине одержать победу над Россией посредством вооружений. По словам Орбана, всем очевидно, что преимущество в российско-украинском конфликте не на стороне Киева. Он напомнил, что говорил об этому президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Киеве в июле прошлого года.

Тогда Орбан предложил Зеленскому мирный план, попросил остановиться, поскольку украинцы несли огромные потери, а возможности были ограничены, однако глава Украины не согласился с позицией собеседника, отметив, что время на стороне Киева.

По словам венгерского премьера, время подтвердило ошибочность суждений украинского лидера.

Ранее Орбан высказался об угрозе третьей мировой войны.

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