Орбан призвал ведущие европейские страны провести саммит с Россией

Орбан: необходимо провести саммит России и ЕС после встречи Путина с Трампом
Virginia Mayo/AP

После встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходимо провести саммит России с ведущими странами Евросоюза (ЕС), включая Францию и Германию. Такое мнение озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

В ходе утренней программе на радио он выразил сожаление из-за того, что европейские страны самоустранилось от процесса урегулирования на Украине. По словам венгерского премьера, исходя из итогов переговоров с США по импортным тарифам, от лидеров ЕС в Брюсселе «мало толку».

«Поэтому не им, а канцлеру Германии и президенту Франции следует вместе отправиться в Москву на переговоры от имени Европы <...> Российско-европейский саммит должен состояться, потому что эта война идет в Европе», — подчеркнул он.

Орбан отметил, что Европа должна проявить инициативу в организации встречи с Россией на высшем уровне.

До этого премьер-министр Венгрии заявил, что Евросоюз не должен строить свою политику на предположениях о возможной угрозе со стороны России, так как такой угрозы попросту не существует.

Орбан подчеркнул, что идея возможной оккупации Европы Россией является нереалистичной, и что политика не должна основываться на подобных предположениях. По его словам, такие взгляды могут приводить к неправильным решениям.

Ранее Орбан обвинил ЕС в поддержке конфликта на Украине.

