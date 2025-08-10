Мерц напомнил Трампу о просьбах ужесточить санкции против России

Мерц заявил, что несколько недель призывает Трампа ужесточить санкции против РФ

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что уже несколько недель просит президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России. Об этом сообщает телеканал ARD.

По его словам, американская сторона объявила о санкциях, однако они еще не вступили в силу.

«Я уже несколько недель призываю президента США сделать это», — заявил Мерц.

Канцлер отметил, что Трамп готов предпринимать дальнейшие шаги, однако хочет предварительно поговорить с российским лидером.

До этого Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, объявит ли Вашингтон о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы.

Также американский лидер заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи с ним.

Ранее Зеленский согласовал новые санкции против России.