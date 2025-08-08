Зеленский согласовал новые санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, анонсировал введение новых антироссийских санкций.

«Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения», — сказал украинский лидер.

До этого президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, объявит ли Вашингтон о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы.

Также Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с Зеленским для встречи с ним.

Встреча Путина и самого Трампа должна состояться в конце следующей недели. По информации СМИ, российская сторона передала перечень требований для возможного заключения перемирия, и в настоящее время Вашингтон предпринимает попытки заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.

Ранее сообщалось, что Путин за сутки поговорил с лидерами шести государств.