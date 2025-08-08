На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский согласовал новые санкции против России

Зеленский сообщил, что согласовал новые пакеты санкций против РФ
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале, анонсировал введение новых антироссийских санкций.

«Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения», — сказал украинский лидер.

До этого президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, объявит ли Вашингтон о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы.

Также Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с Зеленским для встречи с ним.

Встреча Путина и самого Трампа должна состояться в конце следующей недели. По информации СМИ, российская сторона передала перечень требований для возможного заключения перемирия, и в настоящее время Вашингтон предпринимает попытки заручиться поддержкой Украины и европейских союзников.

Ранее сообщалось, что Путин за сутки поговорил с лидерами шести государств.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами