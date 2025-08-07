На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил на вопрос о новых антироссийских санкциях

Трамп: вопрос о новых антироссийских санкциях будет зависеть от действий Москвы
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, объявит ли Вашингтон о новых антироссийских санкциях, заявил, что это будет зависеть от действий Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«Зависит от него (президента России Владимира Путина - ред.) Мы увидим, что он скажет. Очень разочарован», — сказал он.

Глава Белого дома отметил, что «не любит долгие ожидания».

Также Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с главой Украины Владимиром Зеленским для встречи с ним.

Как утверждала американская газета New York Post и ряд других СМИ, Трамп проведет переговоры с Путиным при условии, если тот встретится с Зеленским.

7 августа Владимир Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским. При этом он добавил, что для таких переговоров должны быть созданы определенные условия. Российский лидер подчеркнул, что до этого еще далеко.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он добавил, что уже согласовано место встречи, однако называть его пока не стал. Сам Путин считает, что одним из наиболее подходящих мест для его встречи с американским лидером являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в США перечислили возможные сценарии завершения конфликта на Украине.

