Трамп заявил, что Путину не нужно видеться с Зеленским перед встречей с ним

Трамп: Путину не нужно видеться с Зеленским перед встречей со мной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с Владимиром Зеленским для встречи с ним. Слова американского президента передает РИА Новости.

«Нет, он не должен, нет», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как утверждала американская газета New York Post и ряд других СМИ, Трамп проведет переговоры с Путиным при условии, если тот встретится с Зеленским.

7 августа Владимир Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским. При этом он добавил, что для таких переговоров должны быть созданы определенные условия. Российский лидер подчеркнул, что до этого еще далеко.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он добавил, что уже согласовано место встречи, однако называть его пока не стал. Сам Путин считает, что одним из наиболее подходящих мест для его встречи с американским лидером являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

