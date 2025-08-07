На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что Путину не нужно видеться с Зеленским перед встречей с ним

Трамп: Путину не нужно видеться с Зеленским перед встречей со мной
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что российскому лидеру Владимиру Путину не нужно встречаться с Владимиром Зеленским для встречи с ним. Слова американского президента передает РИА Новости.

«Нет, он не должен, нет», — заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как утверждала американская газета New York Post и ряд других СМИ, Трамп проведет переговоры с Путиным при условии, если тот встретится с Зеленским.

7 августа Владимир Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским. При этом он добавил, что для таких переговоров должны быть созданы определенные условия. Российский лидер подчеркнул, что до этого еще далеко.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он добавил, что уже согласовано место встречи, однако называть его пока не стал. Сам Путин считает, что одним из наиболее подходящих мест для его встречи с американским лидером являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее в США перечислили возможные сценарии завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами