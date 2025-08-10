На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме РФ посоветовали Зеленскому «помалкивать в тряпочку»

Депутат Шеремет рекомендовал отказавшемуся от уступок Зеленскому помолчать
Thomas Peter/Reuters

Депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет рекомендовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому, заявившему об отсутствии у Киева намерений идти на территориальные уступки Москве, «помалкивать в тряпочку». Парламентарий заявил РИА Новости, что глава Украины «так и не дорос» до реального политического деятеля.

«Ему стоит помалкивать в тряпочку, когда у двух политиков, отстаивающих интересы своих государств, проходит диалог о новом геополитическом мироустройстве, опирающемся на вырабатываемую ими новую систему сдержек и противовесов», — сказал законодатель.

Шеремет подчеркнул, что Зеленский сильно ошибается, если считает, что его нельзя никем заменить. Также депутат обратил внимание, что конфликт на Украине — это лишь одна из многих нерешенных международных проблем.

9 августа украинский лидер заявил, что конституция страны исключает возможность каких-либо территориальных уступок. Таким образом Владимир Зеленский отклонил идею «обмена землями» с РФ, предложенную американским лидером Дональдом Трампом. Это высказывание прозвучало на фоне предстоящей встречи президента США с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна состояться 15 августа на Аляске. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, где будет находиться Зеленский во время переговоров Путина и Трампа.

