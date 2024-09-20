Трамп обвинил евреев в его возможном поражении на выборах

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что если он проиграет на выборах, то евреи будут иметь к этому отношение. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Выступая на предвыборном мероприятии, осуждающем антисемитизм в Соединенных Штатах, политик раскритиковал евреев, голосующих за Демократическую партию, подчеркнув, что демократы «наложили на них проклятие или власть».

Трамп также обвинил «голосующих за врага» евреев в возможном уничтожении Израиля, которое якобы может случиться в случае поражения республиканца. Кандидат в президенты отметил, что он должен получить на выборах 100% голосов евреев в связи со своей политикой в отношении Израиля.

До этого Трамп заявлял, что Европа и весь мир готовы к его победе на президентских выборах. Политик отмечал, что его победа не шокирует мир.

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Ранее сын Трампа выдвинул новую версию покушения на отца.