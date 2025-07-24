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Университет в США обязали выплатить компенсации сотрудникам-евреям

Трамп: Колумбийский университет выплатит в бюджет $200 млн штрафа из-за евреев
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Dmitrii Sakharov/Shutterstock/FOTODOM

Колумбийский университет Нью-Йорка выплатит компенсацию из-за того, что его сотрудники-евреи стали жертвами дискриминации. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, его администрация достигла «исторического соглашения» с вузом, который согласился выплатить $20 млн компенсаций пострадавшим от дискриминации и десятикратно больше — $200 млн — в качестве штрафа. Также университет свернет все программы «разнообразия, равенства и инклюзивности» (DEI). По словам Трампа, теперь аналогичные меры ждут другие университеты США.

По данным CNN, в обмен на соблюдение перечисленных условий Колумбийский университет получит доступ к более чем $400 млн федерального финансирования.

30 июня что администрация США направила руководству Гарвардского университета официальное письмо с обвинениями в бездействии на фоне роста антисемитских инцидентов в кампусе. В документе указано, что в течение двух лет еврейские и израильские студенты подвергались нападкам, а вуз не принял достаточных мер для их защиты.

Ранее Трамп обвинил евреев в его возможном поражении на выборах президента.

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