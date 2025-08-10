На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Секретная служба отказалась обсуждать защиту Трампа на саммите на Аляске

Секретная служба США отказалась раскрыть меры защиты Трампа на встрече с Путиным
Ken Cedeno/Reuters

Секретная служба США отказалась комментировать меры защиты президента страны Дональда Трампа на предстоящем саммите с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщили РИА Новости в официальном ответе ведомства.

«Безопасность президента — высший приоритет. Из соображений оперативной безопасности мы не обсуждаем конкретные средства и методы», — заявил представитель службы.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее Виталий Кличко допустил территориальные уступки со стороны Украины.

Встреча Путина и Трампа
