Кличко допустил территориальные уступки со стороны Украины

Мэр Киева Кличко допустил территориальные уступки Украины для мира с Россией
Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта с Россией, однако обсуждать это преждевременно. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью немецкому изданию Bild.

«К сожалению, мы заплатили огромную цену. Мы должны найти дипломатическое решение», — подчеркнул он, признав усталость украинцев от войны.

Кличко выразил надежду на переговоры президентов Украины, России и США.

«Необходима встреча Зеленского, Путина и Трампа», — сказал он.

9 августа Владимир Зеленский сообщил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки. Он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее американским лидером. Это заявление украинский президент сделал на фоне предстоящей встречи Владимир Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. При этом присоединится ли Зеленский к этим переговорам, пока неизвестно.

Ранее в кремлевском пуле рассказали о «беспрецедентной» уступке США ради встречи Путина и Трампа.

