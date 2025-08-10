На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЕС назвали отправную точку переговоров по Украине

ЕС: нынешняя линия соприкосновения должна стать началом переговоров по Украине
Virginia Mayo/AP

Евросоюз по-прежнему считает недопустимым изменение границ между странами силой. Об этом говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии.

В ЕС подчеркнули необходимость предоставить Украине прочные и надежные гарантии безопасности, позволяющие защищать свою территорию и суверенитет. Конструктивные переговоры возможны только в случае прекращения огня и сворачивания боевых действий.

«Путь к миру в Украине не может быть определен без участия Украины... Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в тексте документа.

15 августа президенты Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне их украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.

Переговоры о мире на Украине
