Экс-советник Кучмы назвал причину отказа Трампа от приглашения Зеленского на Аляску

Аналитик Соскин: Зеленский не соответствует уровню влияния Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске состоится без участия президента Украины Владимира Зеленского. Причину назвал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, Зеленский не был приглашен, поскольку «не соответствует уровню влияния» глав России и США.

«Путин и Трамп вышли на активную фазу конкретных переговоров. Зеленского исключили из этого процесса — это логично», — заявил Соскин.

Он также прогнозирует близкую «негативную для Украины развязку» конфликта и полное прекращение поставок американского оружия Киеву после встречи.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

