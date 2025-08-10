ЕС выпустил заявление перед встречей Трампа и Путина

ЕС призвал Трампа на переговорах с Путиным защищать интересы Украины и Европы

Лидеры Евросоюза и Великобритании призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным исключительно «в условиях перемирия». Об этом говорится в совместной декларации, подписанной главой Еврокомиссии и руководителями Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании.

Документ, опубликованный в преддверии возможной встречи Трампа и Владимира Путина, содержит требование: «значимые переговоры могут проводиться только в условиях перемирия или серьезного снижения интенсивности боевых действий».

«Дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы, включая потребность в прочных гарантиях для Украины», — подчеркивается в декларации.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

Ранее во Франции заявили о смятении в странах Запада после анонса встречи Путина и Трампа.