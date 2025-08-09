Американист заявил, что Украина не сможет сорвать встречу Путина и Трампа

Американист Дудаков: безопасность на встрече Путина и Трампа будет на высоком уровне

Украине не по силам сорвать переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, заявил «Газете.Ru» политолог-американист Малек Дудаков.

«Очевидно, что и европейские ястребы, и украинское лобби будет всячески противиться любым договоренностям — о выводе украинских войск за пределы ДНР и по другим вопросам. Пока что возможности повлиять на ситуацию у них ограничены. Показательно, что саммит проходит очень далеко от Европы, никого из европейцев либо украинцев не пригласили. Соответственно, мы видим очевидное желание администрации Трампа договариваться с нами напрямую», — сказал он.

Дудаков заявил, что выбор Аляски в качестве места для встречи двух лидеров показателен – он привлекает внимание инвесторов. Также американист отметил, что безопасность саммита на Аляске обеспечить проще.

«Население Аляски не такое большое по численности — обеспечить безопасность [для президентов] будет проще, чем в каком-нибудь Нью-Йорке. [В выборе локации] есть определенный символизм, Аляска — это выход в Тихий океан, и проведение саммита показывает, что администрация Трампа видит приоритетом работу в Индо-тихоокеанском регионе. Плюс, это еще и ворота в Арктику», — сказал он.

По словам Дудакова, Арктика остается одним из приоритетных направлений для администрации Трампа, по сравнению с европейским. Американист считает, что Трамп может объявить о сокращении военного присутствия в Европе.

«Трамп и его команда могут объявить о сокращении военного присутствия США в Европе — о чем мы уже много слухов, но пока официального подтверждения не было. Кроме Украины будет обсуждаться большой спектр вопросов, связанных с экономикой, совместной кооперацией. Аляска очень богата природными ископаемыми — нефть, газ, редкоземельные металлы. Для Трампа логично, он об этом уже говорил — попытаться заниматься освоением этой территории, чтобы сделать Америку более самодостаточной», — сказал он.

Трамп в ночь на 9 августа назвал место будущей встречи с президентом России, саммит пройдет в Аляске. Позже помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил информацию. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Владимир Путин и Дональд Трамп провели в ходе первого срока американского президента шесть встреч.

Ранее Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева.