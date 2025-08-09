Путин рассказал Луле да Силве о прошедшей встрече с Уиткоффом

Путин поделился с Лулой да Силвой итогами встречи с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим бразильским коллегой Лулой да Силвой. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин проинформировал бразильского коллегу об основных итогах состоявшейся на днях встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Президент Бразилии выразил поддержку усилий, призванных способствовать урегулированию украинского кризиса», — отметили в пресс-службе.

В Кремле добавили, что российский и бразильский лидеры подтвердили приверженность дальнейшему упрочению отношений двух, а также кооперации в рамках БРИКС.

Телефонный разговор с президентом Бразилии стал очередным в серии контактов главы российского государства с лидерами зарубежных стран. 7 и 8 августа Путин побеседовал с главами Китая, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ЮАР.

6 августа спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Москву. Он обсудил с Путиным вопросы, касающиеся украинского кризиса, а также перспективы развития стратегического сотрудничества между Россией и США. В ходе переговоров российский лидер отметил, что планирует встретиться с Трампом.

Ранее Трамп заявил, что Путину нравится Уиткофф.