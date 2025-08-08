На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин за сутки поговорил с лидерами шести государств

Путин за сутки провел переговоры с лидерами шести государств
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин за сутки провел переговоры с лидерами шести государств после сообщений о подготовке к встрече с американским президентом Дональдом Трампом. Подробности разговоров приводила пресс-служба Кремля.

7 и 8 августа Путин поговорил с лидером Китая Си Цзиньпином и президентами Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и ЮАР. Также лично в Кремле президент РФ принял советника премьера Индии и президента ОАЭ.

Политолог Борис Межуев в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что многочисленные контакты российского президента могут быть связаны с вопросом введения нейтральных войск на Украину.

6 августа Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи Путина и Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными.

Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна возможная дата проведения встречи Путина и Трампа.

Встреча Путина и Трампа
