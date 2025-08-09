На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский предостерег Запад от «нереалистичных условий» РФ по поводу мира

Зеленский созвонился с Макроном и премьером Испании Санчесом
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонные разговоры со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьером Испании Педро Санчесом.

Лидер республики поблагодарил обоих политиков за поддержку и обсудил с ними дипломатическую ситуацию и контакты с партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова «максимально продуктивно» работать для «реального мира»: ей и ее партнерам нужно настоящее окончание боевых действий и надежные гарантии безопасности.

«У нас с Педро одинаковый взгляд: голос Европы обязательно должен быть учтен [при урегулировании конфликта]. Согласовываем нашу общую европейскую позицию», — написал украинский лидер.

В ходе обеих бесед он призвал не допустить, чтобы РФ «навязала» кому-нибудь свои нереалистичные условия.

Президент Украины в разговоре с Санчесом также затронул вопрос о евроинтеграционном пути страны. По словам Зеленского, все свои обязательства республика выполнила и готова к открытию первого переговорного этапа.

До этого глава государства заявил, что конституция Украины исключает любые территориальные уступки. Он отклонил идею «обмена землями» с Россией, предложенную ранее американским лидером. Это заявление украинский президент сделал на фоне предстоящей встречи Владимир Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. При этом присоединится ли Зеленский к этим переговорам, пока неизвестно.

Ранее американист оценил, может ли Украина сорвать встречу Путина и Трампа.

