Во Франции расследуют угрозы убийства в адрес Макрона

Во Франции началось расследование после угроз ликвидации в адрес Макрона

Правоохранительные органы Франции начали расследование после угроз убийства в адрес президента страны Эммануэля Макрона, высказанных раввином Давидом Даниэлем Коэном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Отмечается, что дело было возбуждено после того, как на видео обратил внимание глава МИД Франции Брюно Ретайо. В прокуратуре сообщили агентству, что расследование поручено бригаде уголовного розыска судебной полиции республики.

В видеоролике раввин Коэн, который предположительно находится на территории Израиля, на французском языке подверг жесткой критике Макрона, выразив недовольство его решением признать Государство Палестина.

24 июля Макрон заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Позже государственный секретарь США Марко Рубио в социальной сети X написал, что американские власти решительно отвергают решение Франции признать Палестину.

