В Госдепе США назвали «безрассудным» намерение Франции признать Палестину

Американские власти решительно отвергают решение Франции признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом на своей странице в социальной сети X написал государственный секретарь США Марко Рубио.

Дипломат назвал «безрассудным» план французского лидера Эммануэля Макрона.

«Это <...> решение лишь служит пропаганде [палестинского движения] ХАМАС и отбрасывает мир назад», — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что признание Государства Палестина станет «пощечиной» людям, пострадавшим во время атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

24 июля президент Франции заявил, что власти страны намерены официально признать Государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года. По его словам, в настоящее время существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Комментируя ситуацию, министр юстиции Израиля Ярив Левин назвал решение Эммануэля Макрона «черным пятном» в истории Франции и прямой поддержкой терроризма.

Ранее в Испании отреагировали на решение Франции признать Государство Палестина.