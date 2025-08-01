В Германии пригрозили Израилю из-за Палестины

Германия готова ответить на любые односторонние действия Израиля в отношении палестинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, передает агентство Reuters.

«В свете открытых угроз аннексии со стороны части правительства Израиля все больше стран, включая многие в Европе, готовы признать палестинское государство без предварительного переговорного процесса», — сказал он.

До этого французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре. Он добавил, что «насущная необходимость сегодня — положить конец войне в Газе и оказать помощь гражданскому населению».

В конце июля посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Палестина ожидает увеличения количества стран, которые признают ее как государство, а также рассчитывает на усиление давления на Израиль.

Ранее в Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом.