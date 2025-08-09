Армения допустила возможность обмена территориями с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность обмена территориями между его страной и Азербайджаном. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, согласно подписанным и парафированным документам, границы республик времен СССР идентичны современным. Есть территории, которые по этой логике принадлежат Армении, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат азербайджанскому государству, но находятся под армянским контролем, отметил Пашинян.

В этой связи предстоит продолжить процесс делимитации границы, Азербайджан и Армения должны вернуть друг другу не принадлежащие им территории, подчеркнул армянский премьер.

Он добавил, что также на основе принципа равноценности и посредством референдума возможен обмен некоторыми территориями, чтобы обеспечить целостность 29 743 кв. км площади Армении.

8 августа Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру.

Трамп на трехсторонней церемонии в Белом доме выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время. Кроме того, президент США сообщил о снятии ограничений со стороны Вашингтона на военное сотрудничество с Баку.

Ранее стало известно, что Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.