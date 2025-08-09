На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали, что Россия предложила двухэтапный план по Украине

WSJ: Россия предложила двухэтапный план по решению конфликта на Украине
true
true
true
close
AP/РИА Новости

Двухэтапный план России по Украине якобы включает выведение украинских войск из ДНР, а затем согласование президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «окончательного мирного плана», его покажут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Российское предложение включает два этапа. На первом этапе Украина выведет войска из Донецка, а линии фронта будут заморожены. За этим последует второй этап, на котором Путин и Трамп согласуют окончательный мирный план, который впоследствии будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «Киев в принципе не против каких-либо предложений», но отметил, что прекращение огня будет предпосылкой для любых дальнейших шагов.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами