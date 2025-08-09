В США рассказали, что Россия предложила двухэтапный план по Украине

Двухэтапный план России по Украине якобы включает выведение украинских войск из ДНР, а затем согласование президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «окончательного мирного плана», его покажут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Российское предложение включает два этапа. На первом этапе Украина выведет войска из Донецка, а линии фронта будут заморожены. За этим последует второй этап, на котором Путин и Трамп согласуют окончательный мирный план, который впоследствии будет обсуждаться с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что «Киев в принципе не против каких-либо предложений», но отметил, что прекращение огня будет предпосылкой для любых дальнейших шагов.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее сообщалось, что Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной.