СМИ: Россия хочет провести переговоры по обмену территориями с Украиной

WSJ: Россия намерена провести переговоры с Украиной об обмене территориями
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия после остановки боевых действий по линии фронта намерена провести переговоры об обмене территориями с Украиной. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The Wall Street Journal.

«По словам американского чиновника, Путин призвал приостановить войну на нынешних линиях в обоих регионах. После этого Россия проведет переговоры с Украиной об обмене территориями, стремясь к полному контролю Москвы над Запорожьем и Херсоном. Пока неясно, какие территории Украина получит взамен», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Россия согласится на полное прекращение огня на Украине, если Киев выведет войска с Донбасса. В таком случае РФ будет контролировать ДНР и ЛНР.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем уточнил в соцсети Truth Social, что встреча запланирована на 15 августа на Аляске.

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.

