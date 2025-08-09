В США назвали коллапс на Украине главной причиной встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп принял решение провести переговоры с Россией из-за коллапса ВСУ на фронте. Об этом заявил политический аналитик Джамарл Томас на своем YouTube-канале.

«Обратим внимание на внутриполитический кризис и проблемы ВСУ на фронте, где давление на украинцев стало критическим. Вопрос: побудит ли это нас попытаться заключить сделку? Ответ — да», — подчеркнул он.

Аналитик указал на то, что в Белом доме быстро приняли решение о встрече, а Трамп отдал указание оперативно подготовить встречу с президентом России.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что очень скоро встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а затем уточнил в соцсети Truth Social, что встреча запланирована на 15 августа на Аляске.

8 августа сообщалось, что саммит может пройти уже на следующей неделе. В числе возможных площадок назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Президент России считал подходящим местом проведения переговоров Объединенные Арабские Эмираты, а белорусский лидер Александр Лукашенко предлагал Минск в качестве площадки для встречи с участием президента Украины Владимира Зеленского. Подробнее – в материале «Газета.Ru».

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.